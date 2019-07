Astral Chain: il gioco di Platinum offrirà diverse opzioni per affrontare i combattimenti

Con l'avvicinarsi del periodo di pubblicazione di Astral Chain, il team di sviluppo condivide con il pubblico un crescente numero di informazioni in merito a cosa possiamo aspettarci dal gioco.

In particolare, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Gamespot, il director Takahisa Taura, già noto per il contributo offerto alla realizzazione di NieR: Automata, ha rilasciato interessanti dichiarazioni legate al gameplay che caratterizzerà il gioco. Durante il colloquio sono emersi soprattutto diversi dettagli riguardanti le fasi di combattimento che ci vedranno impegnati in Astral Chain.

Secondo quanto riferito da Taura, i giocatori potranno scegliere di adottare diverse strategie. Da un lato, infatti, sarà possibile lasciar combattere i nostri Legion in maniera autonoma. Mentre il nostro fidato compagno è impegnato nella lotta, il nostro alter-ego videoludico potrà "collaborare con lui, proprio al suo fianco, oppure potete correre in giro e lasciargli gestire il combattimento". In virtù di ciò, afferma il director, "potrebbe non essere così complesso da giocare come sembra". Tuttavia, aggiunge immediatamente Taura, "c'è anche un modo per controllare direttamente il Legion allo stesso tempo". In questa maniera si avrà effettivamente la sensazione di controllare due personaggi contemporaneamente.

In seguito a queste dichiarazioni, l'intervistatore ha domandato se la prima opzione sia intesa come una modalità più semplice e la seconda una per giocatori più avvezzi ai titoli Platinum. Rispondendo, Taura li ha in verità definiti come "due facce della stessa medaglia". Il Director ha però aggiunto una considerazione importante: "Per quanto riguarda una modalità separata per i giocatori che non hanno esperienza con ciò che riguarda questo genere di giochi, c'è una modalità in cui il Legion è più attivo nell'aiutare il giocatore, e quella è pensata per i giocatori che non sono così esperti possano arrivare alla fine del gioco".

Insomma, sembra che gli utenti Nintendo Switch avranno a disposizione diverse opzioni di gameplay per gestire i combattimenti. Per maggiori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'anteprima di Astral Chain, insieme ad uno speciale sulle fonti di ispirazione del gioco.