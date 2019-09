Astral Chain si gode gli elogi nel trailer con i riconoscimenti della stampa

Apparentemente superate le controversie legate al deplorevole review bombing subito dall'action game su Metacritic, ecco che Astral Chain si gode i suoi meritati elogi nel nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale pubblicato da Platinum Games.

Il filmato, che come al solito vi abbiamo riportato in apertura di notizia, mette sommariamente in luce tutti gli aspetti più convincenti dell'ultima produzione degli autori di NieR: Automata, a partire dall'ispirato design cyberpunk futuristico, fino ad arrivare agli esaltanti e frenetici combattimenti, ormai marchio di fabbrica inconfondibile della software house nipponica. Il tutto è accompagnato dagli altisonanti voti assegnati dalla stampa, e dai commenti positivi lasciati dai vari recensori.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Astral Chain è disponibile ora in esclusiva su Nintendo Switch. Diversi utenti vogliosi di mettere mano sul nuovo gioco di Platinum Games hanno espresso tutto il loro dispiacere nel vedere il titolo arrivare esclusivamente sulla console ibrida di Nintendo, ed hanno chiesto a gran voce che venisse pubblicato anche su altre piattaforme: a spiegare placidamente il motivo per il quale questo non accadrà, ci ha pensato Hideki Kamiya, uno dei volti più noti della compagnia di sviluppo. Per tutti gli altri approfondimenti sull'action game, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Astral Chain.