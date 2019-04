Astral Chain: Legion ed Ark protagonisti sull'account Twitter di Nintendo Italia

Nel corso del febbraio di quest'anno, la Casa di Kyoto ha mostrato al pubblico, piuttosto a sorpresa, il primo Trailer di Astral Chain, esclusiva per Nintendo Switch realizzata da Platinum Games.

In seguito al reveal ufficiale del gioco, la software house ha avuto modo di condividere con il pubblico ulteriori dettagli sul progetto, fornendo in particolare alcune informazioni su ambientazione e gameplay di Astral Chain. A fornirci l'occasione per dare un piccolo sguardo a quanto realizzato dal team di Platinum Games è ora l'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia. Recentemente infatti, quest'ultimo ha pubblicato alcuni cinguettii appositamente dedicati al gioco.

Disponibili in calce, questi si concentrano soprattutto su due aspetti di Astral Chain: Ark e Legion. La prima rappresenta l'ambientazione del gioco: presentata come "una città multiculturale del prossimo futuro", questa sarà oggetto di un'invasione da parte di misteriose creature. Il secondo è invece un' "arma speciale", con cui i giocatori potranno interagire nel corso del gioco. Nintendo ci invita infatti a "fare squadra" con essa e ad adottare diversi stili di combattimento. Ma non solo: Legion rappresenterà anche un'amica fidata per il nostro alter-ego videoludico, che potrà contare su ogni sua forma per progredire nello sviluppo delle proprie indagini.



Cosa ne pensate, siete incuriositi da questo progetto? Vi ricordiamo che il suo esordio è piuttosto vicino: Astral Chain debutterà infatti su Nintendo Switch il prossimo 30 agosto.