Astral Chain: mezz'ora di azione esplosiva nel video gameplay del Nintendo Treehouse

Il Game Director di Platinum Games Takahisa Taura ha intrattenuto il pubblico del Nintendo Treehouse con una ricca video dimostrazione di Astral Chain, il nuovo action sci-fi che gli autori dell'ormai storica serie di Bayonetta intendono pubblicare su Nintendo Switch il prossimo 30 agosto.

Immerso in una dimensione futuristica e multi-culturale, il nuovo viaggio interattivo degli sviluppatori giapponesi vanterà un sistema di combattimento estremamente fluido e tecnico al tempo stesso, merito della ricca pletora di abilità che potremo evolvere e da cui potremo attingere per approcciarci alla battaglia.

A far da perfetto contraltare tra le sfide con i nugoli di nemici minori e gli epici scontri con i giganteschi boss di fine livello ci penseranno le cosiddette "attività di intermezzo" che andranno a legare i diversi capitoli della campagna principale. Dalle corse in moto alle sessioni platform basate sullo studio dell'ambientazione, l'ecosistema di gioco di Astral Chain dovrebbe essere abbastanza ricco da spezzare la relativa monotonia e ripetitività che tende a sopraggiungere in questo genere di action dalla longevità elevata e garantirci, così facendo, il massimo divertimento anche nelle fasi più avanzate della storia.

Per chi desidera conoscere il background narrativo della nuova opera digitale di Platinum Games e scoprire chi sono i principali membri del cast di personaggi interpretabili, vi rimandiamo alla lettura dello speciale su Astral Chain per Nintendo Switch a firma di Marco Mottura.