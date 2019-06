Astral Chain sarà 'molto speciale' e Platinum è al lavoro su giochi ancora non annunciati

Attualmente in corso di svolgimento presso la città di Kyoto, l'evento "Bitsummit 7 Spririts" ha accolto sul palco due personalità di eccezione di Platinum Games: Atsushi Inaba e Takahisa Taura. I due hanno discusso delle attività in corso presso il team.

Diversi gli argomenti affrontati dai due sviluppatori, che rivestono rispettivamente i ruoli di produttore esecutivo di Platinum e direttore di Astral Chain. Tra questi l'approccio interno allo sviluppo adottato recentemente dalla software house. Sembra fatti che il team stia puntando molto sulla crescita dei talenti interni al team, spingendo i più promettenti a rivestire il ruolo di Director. Ne è un esempio lo stesso Taura, che prima di Astral Chain aveva rivestito il ruolo di Lead Designer per NieR: Automata. Ma non sembra essere un caso isolato: secondo quanto riferito da Inaba, attualmente vi sarebbero diversi giochi ancora non annunciati in via di sviluppo, i quali dovrebbero dare a nuovi Directo la possibilità di emergere sulla scena videoludica.



La presenza di Takahisa Taura ha rappresentato inoltre evidentemente un'occasione per discutere di Astral Chain. Quest'ultimo ha evidenziato le sfide rappresentate dal lavorare ad una nuova IP, ma ha sottolineato come al lavoro sul gioco vi sia attualmente un ottimo team, anch'esso costituito da giovani di talento. Proprio l'entusiasmo dei creator lo rende ottimista sul fatto che Astral Chain sarà qualcosa di "molto speciale".



Vi ricordiamo che Astral Chain è atteso per il 30 agosto in esclusiva su Nintendo Switch: recentemente sono stati diffusi da Nintendo dettagli su Ark e Legion. Sempre per la console ibrida Platinum Games sta portando avanti lo sviluppo di Bayonetta 3.