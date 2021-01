Astral Chain: Nintendo ha acquistato l'IP da Platinum Games?

Astral Chain, uscito nel 2019 su Nintendo Switch, ha riscosso un buon successo di pubblico e critica e da tempo si parla di un sequel, non ancora annunciato ufficialmente. Qualcosa si muove però dietro le quinte, con Nintendo che potrebbe essere ora l'unica proprietaria dell'IP.

Il sito ufficiale del gioco è stato aggiornato a inizio anno e riporta solo Nintendo come titolare dei diritti sul marchio mentre in precedenza il paragrafo legato al copyright includeva sia Nintendo che Platinum Games come legittimi titolari di sfruttamento dei nome.

Che cosa sta succedendo quindi? Nintendo potrebbe aver acquisito interamente il marchio Astral Chain, che sarebbe ora 100% di proprietà del colosso di Kyoto. Questo vuol dire che un eventuale sequel potrebbe essere sviluppato anche da uno studio interno senza il benestare di Platinum Games, tuttavia la situazione non è chiara e per il momento si tratta solamente di speculazioni.

Nintendo non ha annunciato l'acquisizione dell'IP Astral Chain ma una mossa del genere metterebbe probabilmente al sicuro un secondo capitolo, con la community che spera in un nuovo gioco della serie. Astral Chain 2 è stato nominato da Hideki Kamiya in una recente intervista, lo studio potrebbe quindi essere coinvolto nel progetto, restiamo in attesa di capirne di più.