Astral Chain per Nintendo Switch: i Legion combattono nello spettacolare trailer di lancio

Nel trailer di lancio di Astral Chain confezionato dagli autori di Platinum Games, le autorità dell'Arca invitano i Legion a scendere in battaglia contro gli invasori extraterrestri delle Chimere per mostrare al mondo intero di che pasta sono fatti.

Per plasmare l'universo sci-fi di Astral Chain, la software house di Osaka ha dato fondo a tutte le proprie energie creative con l'ambizione di offrire alla fortunata utenza della console ibrida di Nintendo uno dei migliori action degli ultimi anni.

L'obiettivo degli autori giapponesi, a giudicare dai toni entusiastici delle prime recensioni pubblicate dalla stampa videoludica internazionale, sembra essere stato raggiunto in pieno: tra i pregi dell'opera vengono infatti citati il comparto grafico e artistico, la profondità del sistema di combattimento e la cura certosina riposta dal team diretto da Takahisa Taura nell'occuparsi degli infiniti elementi contenutistici che permeano l'opera.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video di cui sopra e vi ricordiamo che l'uscita di Astral Chain è prevista per il sempre più prossimo 30 agosto, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye.it trovate già la recensione di Astral Chain curata da Marco Mottura, ma anche la nostra Video Recensione e un lungo video gameplay di 30 minuti ambientato in una delle tante ambientazioni esplorabili dagli emuli dei Legion.