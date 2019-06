Astral Chain non avrà DLC, potrebbe trasformarsi in una trilogia

Nel corso di un'intervista, il director di Astral Chain, Takahisa Taura, ha dichiarato che la nuova esclusiva per Nintendo Switch ad opera di Platinum Games non riceverà alcun contenuto aggiuntivo.

Tale scelta è dettata dal fatto che il team di sviluppo ha pensato al titolo come prima parte di una trilogia e, per questo, dovremo attendere un ipotetico secondo capitolo per scoprire come andrà avanti la storia.

Ecco le parole di Taura:

"Al momento non c'è alcun piano per pubblicare contenuti aggiuntivi per Astral Chain. Per quello che riguarda invece la storia del gioco, lo stiamo sviluppando come trilogia e quello che sta per uscire è solo il primo capitolo di tale trilogia. Se le vendite del titolo rispetteranno le nostre aspettative, aspettatevi di vedere il proseguimento della storia."

Vi ricordiamo che il gioco farà il proprio debutto sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 30 agosto, in esclusiva su Nintendo Switch.

Pare inoltre che ci siano solo 5 Legion all'interno di Astral Chain, nonostante gli sviluppatori volessero inserirne molte di più.

Se poi volete vedere un bel po' di gameplay di Astral Chain, potete dare un'occhiata agli estratti del Nintendo Treehouse dell'E3 2019.