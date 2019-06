Astral Chain non è la prima parte di una trilogia, Platinum Games chiarisce la situazione

Nelle scorse ore il direttore di Astral Chain è stato intervistato da IGN Netherlands e in questa occasione Takahisa Taura ha dichiarato che il nuovo gioco di Platinum Games è stato pensato come prima parte di una trilogia. In realtà però le cose non stanno esattamente così.

Taura ha pubblicato un messaggio su Twitter smentendo quanto riportato: "l'articolo riportava erroneamente che Astral Chain è stato sviluppato come primo episodio di una trilogia. In realtà ho solamente detto che durante lo sviluppo, nella mia mente hanno trovato spazio tantissime idee, al punto di ipotizzare di poter dare vita ad uno o più sequel."

Un errore dovuto apparentemente ad una cattiva interpretazione della risposta fornita in giapponese e poi tradotta in olandese e successivamente in inglese per le testate internazionali. Al momento dunque l'unica certezza è che Astral Chain uscirà il prossimo 30 agosto su Nintendo Switch, non è escluso che il gioco possa effettivamente dare vita ad una trilogia, allo stato attuale però non ci sono piani precisi a riguardo, se non come semplice idea da parte del direttore Takahisa Taura.