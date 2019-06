Astral Chain: il nuovo action di Platinum era originariamente un gioco fantasy

Oltre che per il suo frenetico e avvicente gameplay, Astral Chain si è saputo distinguere nel corso dell'E3 2019 grazie al suo ispirato comparto artistico.

In tanti sono rimasti ben impressionati dal lavoro svolto da Platinum Games sul fronte estetico, ma sembra che all'inizio dei lavori Astral Chain fosse nato con un concept completamente opposto a quello che è stato poi presentato. Il director Taura ha rivelato che la casa di sviluppo è riuscita in un secondo momento a convincere Nintendo a stravolgere l'aspetto del gioco, per far sì che il progetto risaltasse in tutti i suoi aspetti:

"Innanzitutto, dovrei iniziare dicendo che non abbiamo iniziato a lavorare su Astral Chain pensando di realizzare un gioco cyberpunk. Stavamo in realtà cercando di fare un gioco fantasy in cui si potesse utilizzare la magia.

Ciò che vedete oggi è la conseguenza di numerose conversazioni che abbiamo avuto con Nintendo, perché avevamo realizzato che ci sono già tanti altri giochi ambientati in contesti fantasy. Volevamo che Astral Chain si differenziasse da tutti gli altri giochi. E questo è ciò che avete visto oggi".

Cosa ne pensate dell'aspetto estetico del nuovo gioco di Platinum Games? Approvate la scelta di abbandonare l'inflazionato setting fantasy in favore di un'ambientazione Sci-Fi? Ricordiamo che Astral Chain sarà pubblicato esclusivamente su Nintendo Switch il 30 agosto. Se siete curiosi di approfondire ulteriormente il titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dopo la prova all'E3 2019.