Astral Chain: nuovo adrenalinico trailer per il gioco di Platinum Games!

Dopo averci condiviso con il pubblico un breve teaser, Platinum Games e Nintendo rendono disponibile un nuovo trailer di Astral Chain!

Purtroppo, almeno per ora, disponibile esclusivamente in lingua giapponese, il nuovo filmato procede ad un ritmo incalzante, accompagnato da una coinvolgente colonna sonora. Pur di breve durata, al suo interno possiamo visionare diversi elementi interessanti. Tra questi non mancano ovviamente i fidati alleati del protagonista: all'interno del titolo Platinum, infatti, il nostro alter ego videoludico sarà affiancato da cinque diversi Legion. Possiamo ammirarli in azione nel nuovo trailer, in scene di combattimento che danno vita ad un'incessante sequenza di combo. Spazio inoltre anche per avversari colossali e la città di Ark, che farà da sfondo alle vicende narrate. Come di consueto, potete visionare il trailer direttamente in apertura a questa news: lo trovate in apertura. Cosa ve ne pare?



Con la pubblicazione di Astral Chain, il team di Platinum Games porta sul mercato una nuova IP, attesa in esclusiva su Nintendo Switch, sulla quale esordirà il prossimo 30 agosto. Recentemente, due dei volti più noti della software house, Hideki Kamiya e Atsushi Inaba hanno confermato che il team è ancora al lavoro sullo sviluppo di Bayonetta 3, atteso terzo capitolo della saga della Strega di Umbra.