Astral Chain, nuovo artwork diffuso da Platinum Games

Non sono molte le notizie pervenute fino ad oggi su Astral Chain, nuovo titolo di Platinum Games in esclusiva per Nintendo Switch annunciato ormai lo scorso mese di Febbraio, anche se la cosa per la verità non è che sia così preoccupante, visto che è probabile che Nintendo abbia intenzione di svelarlo all'E3 2019.

E mentre Astral Chain si prepara dunque ad essere uno dei protagonisti dell'edizione 2019 dell'attesissima kermesse losangelina, ecco che Platinum Games ha diffuso a sorpresa una bella illustrazione relativa al gioco, un artwork ufficiale che inizia a far entrare i fan del gioco nel giusto clima di hype e attesa.

Il character design è stato affidato a Masakazu Katsura, uno dei mangaka giapponesi più importanti e famosi, mentre il gioco sarà diretto da Takahisa Taura con la supervisione di Hideki Kamiya. In Astral Chain saremo al comando di un'unità speciale della polizia e dovremo affrontare una minaccia costituita da una nuova arma chiamata Legion.

Per Platinum Games Astral Chain sarà un'esperienza unica: l'uscita è prevista per il 30 agosto e nel frattempo, per approfondire, potete dare un'occhiata a tutte le informazioni su Astral Chain che abbiamo raccolto sul nostro sito.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dall'ultima fatica di Platinum Games?