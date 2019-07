Gameplay di Astral Chain: il gioco di Platinum Games si mostra al Japan Expo

Si avvicina sempre più la data di pubblicazione di Astral Chain e la Casa di Kyoto ha deciso di offrire al pubblico un ulteriore sguardo sulla produzione di Platinum Games in occasione del Japan Expo 2019.

In particolare, Nintendo e Platinum Games hanno trasmesso una corposa sessione di gameplay del gioco, dalla durata di circa trenta minuti. Al suo interno possiamo osservare diverse caratteristiche che contraddistingueranno questa attesa esclusiva estiva della console ibrida. Tra gli immancabili protagonisti del filmato troviamo anche i Legion, fidati alleati del nostro alter-ego videoludico. Come confermato dal team di sviluppo, all'interno di Astral Chain troveremo cinque diversi Legion, con il quale potremo collaborare nella nostra battaglia contro le misteriose Chimere che hanno invaso il mondo terrestre. Come da tradizione, potete visionare il gampelay direttamente all'interno di questa news, grazie al video che trovare in apertura. Cosa ve ne pare?



Vi ricordiamo che la produzione di Platinum Games è ormai piuttosto prossima all'esordio sul mercato dell'intrattenimento videoludico. Il gioco approderà infatti in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo venerdì 30 agosto. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche fondanti di questa attesa produzione, potete fare riferimento alla nuova anteprima di Astral Chain disponibile sulle pagine di Everyeye, realizzata dal nostro Marco Mottura.