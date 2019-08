Astral Chain in origine doveva essere ambientato in un...mondo magico fantasy medievale!

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione di Astral Chain, Platinum Games ha deciso di offrire alcuni retroscena sulla nuova IP, pubblicando una ricca intervista al director Takahisa Taura e al character design Masakazu Katsura.

Nel corso della corposa chiacchierata, i due hanno toccato diversi aspetti legati allo sviluppo di Astral Chain, tra cui l'evoluzione del titolo, dal concept originale a come lo conosciamo oggi. Un dettaglio particolarmente peculiare è stato condiviso da Taura: "Questo gioco ha luogo in un mondo sci-fi con un corpo di polizia come personaggio principale, ma il documenti originali legati al design erano completamente differenti: un mondo magico, fantasy medievale".

Tuttavia, la Casa di Kyoto non sembrava del tutto convinta della scelta: "Nintendo è intervenuta e ci ha detto che il genere era stato sfruttato molte volte in passato, e mancava della presa di cui questo titolo aveva bisogno". Di conseguenza, racconta Taura, il team si è dedicato all'esplorazione di altri possibili setting, decidendo infine per un'ambientazione fantascientifica. La forte influenza che il manga Zetman aveva avuto nel corso del passaggio ha infine spinto il team a contattarne l'autore, Masakazu Katsura, perchè rivestisse il ruolo di character design. Taura ha raccontato che inizialmente temeva un rifiuto da parte del mangaka, che per lui, ha svelato, è una vera e propria leggenda!

Cosa ne pensate, vi sarebbe piaciuto vedere all'opera Platinum Games su di un setting fantasy medievale o preferite l'approccio sci-fi? Vi ricordiamo che il gioco approderà su Nintendo Switch il prossimo 30 agosto: sulle pagine di Everyeye potete visionare il nuovo trailer di Astral Chain o leggere il nostro ricco provato di Astral Chain, a cura di Enrico di Piramo.