Anche Astral Chain su altre piattaforme oltre Nintendo Switch? Il commento di Platinum

In seguito alla conferma da parte di Platinum Games di una campagna Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered, parte della community videoludica si chiede se altri titoli della software house potrebbero ampliare le piattaforme supportate.

L'attenzione, in particolare, si è focalizzata su Astral Chain, creatura di Platinum Games approdata in esclusiva su Nintendo Switch nel corso dell'estate 2019. Sulla tematica si è espresso Atsushi Inaba, membro della software house nipponica, nel corso di un'intervista recentemente concessa alla redazione di VGC. Quest'ultimo ha rivelato che, per quanto riguarda Astral Chain, i diritti sull'IP sono detenuti per metà da Nintendo e per metà dalla stessa Platinum.



Il tema di un possibile approdo su altre piattaforme, secondo Inaba, è prematuro: il gioco è uscito da poco tempo e, per ora, il team si augura che si riveli un grande successo per Nintendo Switch. Dietro insistenza dell'intervistatore, il membro di Platinum ha offerto alcuni ulteriori chiarimenti: "In definitiva è una decisione di Nintendo, non nostra. È lei a detenere i diritti per la pubblicazione di Astral Chain quindi noi non abbiamo veramente parola in merito. Consideriamo The Wonderful 101 un caso eccezionale", ha dunque concluso Inaba.



In chiusura, ricordiamo che in seguito all'annuncio di The Wonderful 101 Remastered, sono stati pubblicati tre nuovi teaser misteriosi da Platinum Games.