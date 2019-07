Astral Chain: Platinum Games svela le dimensioni su Nintendo Switch

Con ancora negli occhi le splendide immagini e scene di gameplay di Astral Chain dal Japan Expo, ritorniamo nella colorata dimensione sci-fi dell'avventura di Platinum Games per scoprire le dimensioni del gioco e "il peso" dello spazio occupato su Nintendo Switch.

Sulla scorta delle informazioni condivise dagli autori giapponesi sulle pagine del locale eShop della console ibrida (o esclusivamente portatile, nel caso di Switch Lite) di Nintendo, scopriamo che lo spazio da riservare su disco per giocare ad Astral Chain sarà di circa 9,6 GB, un quantitativo di dati ben superiore ai 3,5 GB di Super Mario Maker 2 ma comunque inferiore ai 13,4 GB richiesti al lancio di Zelda Breath of the Wild.

A prescindere dalle considerazioni sulle dimensioni e sul peso del titolo, l'esperimento action ruolistico degli autori di Bayonetta promette di regalarci un gameplay estremamente fresco, un comparto grafico ispirato e un canovaccio narrativo dal ritmo incalzante, merito della collaborazione con il mangaka Masakazu Katsura per la realizzazione del design dei protagonisti, del designer di Nier Automata Takahisa Taura e della supervisione del leggendario Hideki Kamiya.

A questo punto non ci resta da ricordarvi che la nuova fatica sci-fi di Platinum Games uscirà su Nintendo Switch il prossimo 30 agosto: nel frattempo, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sul gameplay di Astral Chain a firma di Marco Mottura.