Astral Chain a prezzo scontato: l'esclusiva Nintendo Switch in promozione su Amazon.it

Il talentuoso team di Platinum Games, attualmente al lavoro - tra gli altri - su Bayonetta 3 e Babylon's Fall, ha nel tempo confezionato diverse esclusive per il colosso di Kyoto.

Tra queste ultime, la più recente è Astral Chain, nuova IP approdata su Nintendo Switch nel corso dell'estate del 2019. Il titolo ha visto per la prima volta il veterano Takahisa Taura - lead designer di NieR: Automata - rivestire il ruolo di Game Director, affiancato nel ruolo da Hideki Kamiya, creatore della saga della letale Strega di Umbra. Con un character design creato dal mangaka Masakazu Katsura, Astral Chain è stato accolto al debutto con impressioni positive da parte della critica e del pubblico.



Attualmente, l'Action è proposto su Nintendo eShop a 59,99 euro, ma è possibile acquistare il titolo a prezzo scontato su Amazon.it, che propone il gioco a 41,99 euro. Il gioco è venduto e spedito da Amazon e beneficia di tutti i vantaggi riservati ai clienti abbonati al servizio Amazon Prime, incluso il servizio di spedizione gratuita.

Non sappiamo sino a quando resterà attiva la promozione, suggeriamo pertanto agli interessati di approfittarne in breve tempo. Ricordiamo che per tutti i dettagli sul titolo, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Astral Chain redatta dal nostro Marco Mottura. Al momento, non vi sono ancora certezze in merito allo sviluppo di un Astral Chain 2