Astral Chain: prime impressioni sul gameplay nella nostra videoanterprima dall'E3!

Platinum Games è pronta a tornare sui nostri schermi con Astral Chain, gioco d'azione per Nintendo Switch in uscita il prossimo 30 agosto: lo abbiamo visto in azione all'E3 di Los Angeles!

Nonostante non fosse presente in forma giocabile sullo showfloor della fiera losangelina, il titolo è stato comunque tra i protagonisti assoluti della presenza della Casa di Kyoto all'E3. Nel corso del Nintendo Direct, i videogiocatori hanno avuto la possibilità di visionare un nuovo trailer di Astral Chain, che ha offerto al pubblico maggiori dettagli su quello che sarà il background narrativo dell'opera. Ma non solo: la nuova produzione di Platinum Games è stata infatti al centro delle attività condotte presso la postazione del Nintendo TreeHouse. Qui, il gioco si è mostrato in ben due sessioni di gameplay, le quali ci hanno rispettivamente fornito informazioni sulle meccaniche di base di Astral Chain e sulla componente investigativa e il combat system che caratterizzeranno la produzione.



La spedizione oltreoceano di Everyeye non poteva dunque esimersi dal presentarvi in video le prime impressioni suscitatele dal gameplay di Astral Chain. Per approfondire l'argomento, trovate dunque una videoanteprima presentata da Cydonia direttamente in apertura a questa news: non ci resta quindi altro da fare che augurarvi una buone visione!