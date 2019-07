Astral Chain: il protagonista non sarà doppiato; nuovo video di gameplay

All'interno di un nuovo aggiornamento pubbblicato sul blog ufficiale di Platinum Games, Takahiro Iwagami, cinematic artist che si sta occupando delle animazioni facciali di Astral Chain, ha spiegato il motivo per cui il protagonista del nuovo gioco degli autori di Nier: Automata non sarà doppiato.

A voler essere precisi, il protagonista di Astral Chain sarà parzialmente doppiato: potrete infatti sentire le sue urla quando chiamerà a gran voce i compagni di battaglia della Legione. Ma, a parte questo, non ci sarà alcun dialogo facente parte delle cutscene narrative in cui sentiremo proferire parola da parte del nostro alter ego. La motivazione dietro tale scelta di design, è stata spiegata dallo stesso Iwagami:

"Voglio che i giocatori siano in grado di proiettare sé stessi sul protagonista, in modo che possano sentirsi parte del gioco in modo naturale. Quindi non gli abbiamo conferito espressioni estreme che potessero relegargli una personalità troppo predefinita".

In aggiunta, vi proponiamo in cima alla notizia un nuovo video di gameplay dello YouTuber GameXplain dedicato al nuovo promettente action game di Platinum Games in cui, oltre alle solite spettacolari scene di azione, possiamo dare uno sguardo anche a delle fasi investigative.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Astral Chain sarà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch il 30 agosto 2019. Recentemente sono state svelate le dimensioni del gioco. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Astral Chain.