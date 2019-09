Astral Chain è un successo in Giappone, scorte esaurite pressi i principali rivenditori

Al momento procurarsi una copia di Astral Chain in Giappone sembra essere molto difficile: a poco meno di una settimana dal lancio, il gioco Platinum Games è sold out e i principali rivenditori del paese non hanno nuove scorte a disposizione.

Grandi rivenditori come Bic Camera hanno terminato le copie a loro disposizione al day one mentre Amazon Japan ha terminato le scorte nel weekend. I negozianti hanno esaurito anche i codici download in formato fisico su cartoncino, molto richiesti dai clienti che non sono riusciti a procurarsi una copia retail. Al momento non sappiamo quante unità Nintendo abbia effettivamente distribuito ma ci sono buone probabilità che Astral Chain abbia raggiunto quota 50.000 copie distribuite al lancio.

Quasi certamente Nintendo rifornirà nuovamente i rivenditori nei prossimi giorni, Astral Chain ha tutte le carte in regola per diventare uno dei giochi Platinum più venduti insieme al primo Bayonetta. Anche in Occidente l'accoglienza è stata calorosa, nel Regno Unito il titolo ha debuttato al primo posto della classifica lasciandosi alle spalle titoli come Wreckfest, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Control, che hanno usufruito di un battage pubblicitario maggiore rispetto al gioco Nintendo.