Astral Chain sviluppato in cinque anni: in origine aveva tre gemelli e mostri da catturare

Astral Chain è stato rivelato da Nintendo un po' a sorpresa, solamente pochi mesi prima del suo esordio sul mercato. I lavori sul titolo, tuttavia, sono iniziati addirittura prima dello sviluppo di NieR: Automata.

Nel corso di un'intervista concessa al magazine giapponese Famitsu, il Director Takahisa Taura, il Supervisor Hideki Kamiya, e il Producer Eijiro Nishimura hanno svelato alcuni retroscena relativi alla genesi del titolo. Platinum Games aveva già reso noto in passato di come, in origine, fosse prevista un'ambientazione fantasy per Astral Chain: approccio in seguito modificato dal team, anche in seguito ad un confronto con la Casa di Kyoto.

Ora, scopriamo qualche ulteriore retroscena sulla nascita di questa nuova IP, che ha già ricevuto un'accoglienza calorosa dalla critica. Il team di Platinum Games racconta infatti che il gioco è stato in sviluppo presso gli studi della software house per circa cinque anni. Dalla fase di progettazione al completamento del gioco, molti dei piani originali sono stati modificati. Tra questi, quelli relativi ai protagonisti: questi dovevano infatti essere tre gemelli, ma si è successivamente scelto di optare per il un concept differente, scegliendo di avere due soli fratelli gemelli. Inoltre, Platinum prevedeva di introdurre nel gioco un'ampia quantità di mostri da catturare, ma i consigli di Nintendo hanno portato ad una revisione dei piani. La scelta di focalizzarsi sulla componente action ed il gameplay hanno fatto sì che nascessero i cinque Legion che oggi conosciamo.