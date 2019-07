Astral Chain su Switch:il sistema di combattimento nel nuovo Action Trailer

I ragazzi di Platinum Games ci ripropongono la versione estesa, e in lingua inglese, dell'Action Trailer di Astral Chain incentrato sull'adrenalinico sistema di combattimento della nuova avventura sci-fi per Nintendo Switch degli autori di Bayonetta.

Il filmato che v'attende a inizio articolo ci permette di familiarizzare con il ricco pattern di mosse, attacchi e abilità che riusciremo a sbloccare interpretando i Legion di questo ambizioso action in terza persona venato di elementi ruolistici.

Sempre grazie a questo trailer possiamo inoltre confutare le parole pronunciate dal direttore Takahisa Taura in merito alle diverse opzioni per affrontare i combattimenti di Astral Chain, spezzando così il ritmo delle battaglie per infondere originalità ad ogni sfida con scelte che, ad esempio, comprenderanno la possibilità di gestire in maniera autonoma ciascun Legion del nostro gruppo di eroi.

La commercializzazione di Astral Chain è prevista per il 30 agosto in esclusiva su Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire la conoscenza del canovaccio narrativo, delle dinamiche di gameplay e dei contenuti dell'ultima fatica di PlatinumGames per Switch con la nostra prova di Astral Chain a firma di Enrico Di Piramo.