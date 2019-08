Astral Chain: Video Anteprima della nuova esclusiva Platinum Games per Switch

Manca poco all'arrivo di Astral Chain per Nintendo Switch: in attesa del lancio, fissato per il 30 agosto, abbiamo provato le prime ore del nuovo gioco di Platinum Games. Vi raccontiamo le nostre prime impressioni sul titolo con una nuova video anteprima.

Ambientato in un mondo massacrato dalle Chimere, creature aggressive riversate sulla Terra direttamente dal Piano Astrale, Astral Chain si presenta come un action game dalle premesse narrative interessanti e dal gameplay originale.

Il giocatore è chiamato gestire contemporaneamente il protagonista e la propria Legione, un'unità speciale senziente che lo aiuterà a risolvere i casi e a salvare l'umanità. Oltre agli immancabili combattimenti dal grande ritmo, il gameplay di Astral Chain proporrà anche una serie di casi da risolvere con piglio investigativo.

Prima di entrare in azione, infatti, il gioco ci chiede di affrontare una fase investigativa in cui identificare il problema parlando con i cittadini che hanno assistito alle anomalie. In quest'occasione potremo anche risolvere i problemi degli abitanti e dedicarci alla conservazione dell'ordine pubblico.

Grazie alla nuova prova su strada, inoltre, abbiamo potuto apprezzare la direzione artistica del gioco: come era lecito aspettarsi da Platinum Games, originalità, stile e carattere non sembrano mancare all'appello.

Lasciandovi alla visione della nuova video anteprima, ricordiamo che Astral Chain sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 30 agosto.