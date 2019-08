Astral Chain: Video Recensione della nuova esclusiva per Nintendo Switch

Platinum Games torna con Astral Chain, nuovo progetto realizzato in esclusiva per Nintendo Switch. L'ultima fatica degli autori di Bayonetta e Nier Automata è un gioco esteticamente curato e con un gameplay di assoluto spessore, che non faticherà a conquistare i fan degli action game di stampo giapponese.

Con Astral Chain, infatti, il team diretto da Takahisa Taura fa tesoro dell'esperienza maturata con gli altri capolavori action della software house giapponese per fondere armoniosamente i frenetici combattimenti all'arma bianca dei Legion ai frangenti esplorativi, alle sessioni racing e agli spezzoni investigativi che permeano l'opera elevandone il tasso qualitativo col passare delle ore di gioco.

A far da meraviglioso contorno alle dinamiche ludiche che ci terranno impegnati per tutta la durata dell'avventura troviamo poi un comparto artistico e grafico di prim'ordine che fa dell'originalità, dello stile e della personalità i suoi punti di forza più evidenti.

Vi lasciamo perciò alla nostra recensione di Astral Chain a firma di Marco Mottura e alla video recensione che campeggia a inizio articolo, non prima però di ricordarvi che l'attesissimo action di Platinum Games arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 30 agosto.