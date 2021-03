Astria Ascending: annunciato il nuovo JRPG dagli autori di Final Fantasy

Gli sviluppatori di Dear Villagers e Artisan Studios hanno presentato il primo trailer di Astria Ascending, il nuovo JRPG nato dalla collaborazione tra lo scrittore Kazushige Nojima e il compositore Hitoshi Sakimoto di Final Fantasy.

Annunciato qualche giorno fa dalle pagine di Famitsu per il mercato orientale, Astria Ascending arriverà anche in occidente. Il nuovo JRPG di Artisan Studios sarà ambientato nel magico mondo di Orcadion, una terra abitata da creature fantastiche ed in particolare dai Mygmys, che mantengono l'equilibrio tra le varie specie grazie ai Crates, frutti essenziali che contengono l' ingrediente fondamentale Harmelon. I giocatori dovranno affrontare epiche battaglie a turni con lo scopo di sconfiggere i Noises, creature minacciose che vogliono minare l'armonia del mondo.

La storia di Astria Ascending è stata scritta da Kazushige Nojima, già autore di giochi iconici come Final Fantasy VII (Remake compreso), X, XIII, XV, Kingdom Hearts e Kingdom Hearts II. Il titolo sarà accompagnato dalle musiche di Hitoshi Sakimoto, già noto per aver lavorato a Valkyria Chronicles, 13 Sentinels: Aegis Rim, Final Fantasy XII e tanto altro.

Astria Ascending uscirà nel corso del 2021 per PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e sarà incluso nel servizio Xbox Game Pass.