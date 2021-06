Astria Ascending: data d'uscita per il JRPG dello scrittore di Final Fantasy

Durante il Nintendo Direct all'E3 2021 è stato dato spazio anche Dear Villagers, studio che ha approfittato della vetrina mediatica per annunciare la data di lancio di Astria Ascending, videogioco al quale sta partecipando anche lo sceneggiatore Kazushige Nojima, noto per il suo contributo alle saghe di Final Fantasy e Kingdom Hearts.

Astria Ascending verrà lanciato il 30 settembre 2021 non solo su Nintendo Switch, ma anche su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store. L'annuncio è stato accompagnato dal trailer che potete visionare in apertura di notizia, il quale ha mostrato in azione il sistema di combattimento a turni basato sui Job e presentato i membri del party: Ulan (Captain), Alasia (Summoner), Eko (Scholar), Alek (Soldier), Arpajo (Thief), Dagmar (Sorcerer), Kaydin (Explorer) e Kress (Fencer).

L'avventura è ambientata nel fantastico mondo dipinto a mano di Orcanon, composto da cinque diverse città popolate da creature uniche e più di venti insidiosi dungeon. Gli sviluppatori promettono tematiche adulte, una longevità di ben 50 ore e tanti mini-giochi, inclusi sparatutto, un originale gioco di carte a tema fantasy e impegnativi puzzle ambientali. Maggiori dettagli potete scoprirli leggendo la nostra anteprima di Astria Ascending.