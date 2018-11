Astro annuncia il controller premium C40 TR per PC, PS4 e PS4 Pro

Astro, il noto brand specializzato in accessori "premium" entrato nel 2017 nella famiglia di Logitech, ci mostra le primissime immagini del C40 TR, il nuovo controller per PC, PlayStation 4 e Pro Pro annunciato quest'oggi dalle pagine del PlayStation Blog americano.

Pensato per i pro player, per i frequentatori di eventi eSports e più in generale per i giocatori che chiedono al loro pad un comfort e delle funzionalità superiori rispetto a quelle offerte da un DualShock 4 "classico", il nuovo controller di Astro è costruito con materiali di alta qualità e presenta una serie di personalizzazioni aggiuntive.

La ricca dotazione del C40 TR comprende delle levette extra, due grilletti rimovibili aggiuntivi, pulsanti di blocco del grilletto e una modalità di pressione "sensibile" per una migliore risposta dei tasti, dei profili personalizzati attivabili istantaneamente e modificabili in qualsiasi momento, uno stand per la ricarica, il jack delle cuffia da 3,5mm con controlli del volume e del microfono, testine in gomma rimovibili per le levette analogiche, un touchpad più grande e reattivo del DS4 standard e l'immancabile cavo USB.

Tutti i settaggi del controller potranno essere impostati attraverso la comoda interfaccia grafica offerta dal software dedicato che, una volta installato su PC, permette all'utente di rimappare i tasti principali e ausiliari, calibrare gli stick analogici regolare la sensibilità dei grilletti laterali, con la possibilità ulteriore di impostare la potenza esercitata dalle dita in base alla corsa dei grilletti.

Il lancio dell'Astro C40 TR è previsto a inizio 2019, ma solo per il mercato statunitense e ad un prezzo che, inutile nasconderlo, sarà particolarmente alto dato il target a cui si rivolge (lo stesso del Nacon Revolution Pro e del Controller Elite di Xbox One): i preordini del joypad per pro gamer di Astro, infatti, partono dalla modica cifra di 199,99 dollari. Ovviamente, vi terremo aggiornati nel caso in cui l'offerta dovesse estendersi nel corso dei prossimi mesi anche al mercato europeo.