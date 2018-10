Astro Bot: il miglior gioco per Playstation VR ad oggi disponibile?

La critica sembra essere decisamente unanime: Astro Bot: Rescue Mission è il miglior titolo ad oggi realizzato per la Realtà Virtuale firmata Sony. Il gioco, un platform strutturato in circa 26 livelli per una durata complessiva di circa 300 minuti, ha infatti ottenuto ottime recensioni e votazioni decisamente elevate.

Su Metacritic Astro Bot: Rescue Mission ha ottenuto uno score complessivo di 90/100, votazione che ha trovato d'accordo, evento eccezionale, tanto la critica quanto i videogiocatori. In particolare, delle circa 35 recensioni rese disponibili dalla stampa specializzata tutte risultano positive, con la maggioranza dei giudizi che si attesta tra il 90 e il 100. Il voto più basso? un unico 75.

In linea col giudizio internazionale, anche la nostra recensione di Astro Bot ne decanta le lodi. Nel descrivere il feeling trasmesso dal titolo, Marco Mottura usa queste parole: "Il risultato è qualcosa di complicato da descrivere a parole, ma incredibile da vivere sulla propria pelle: un'esperienza potentissima, capace di coinvolgere ed emozionare".

Per chi ancora non avesse provato questo piccolo gioiellino per Playstatio VR, ricordiamo che, a partire dal 16 ottobre, sarà disponibile una demo gratuita di Astro Bot: Rescue Mission. Vi lasciamo inoltre in apertura il trailer di lancio.

E voi? Cosa ne pensate? Ci state giocando? E soprattutto, quanti tra coloro che ancora non possiedono il Playstation VR ci stanno ora facendo un pensierino?