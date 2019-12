Astro Bot per PSVR vince il premio di miglior gioco ai BAFTA Children's Awards 2019

Da qualche anno i premi BAFTA Children's Awards sono dedicati ai prodotti di intrattenimento per i più giovani, l'evento è nato con l'obiettivo di premiare film, serie TV, cartoni animati e videogiochi capaci di distinguersi e riscuotere un notevole successo tra i più piccoli.

Quest'anno segnaliamo la vittoria di Astro Bot Rescue Mission di Sony Interactive Entertainment, premiato come miglior gioco per bambini ai BAFTA Children's Award's 2019. Il platform per PlayStation VR ha sconfitto gli agguerriti concorrenti, ovvero Chimparty, LEGO DC Supercattivi e Overcooked 2, trionfando così nell'ultima sezione dei premi dedicati ai videogiochi, mentre le altre categorie vertono su prodotti di diverso genere come film, animazione, fumetti e libri.

Astro Bot Rescue Mission ed ad oggi il gioco per PlayStation VR con il voto più alto su Metacritic, un platform 3D capace di sfruttare la Realtà Virtuale per immergere il giocatore in un mondo magico e coloratissimo. Il simpatico robottino protagonista dell'avventura è stato eletto dalla community come mascotte di PSVR, la speranza è quella di poter vedere un sequel nel prossimo futuro, al momento però Sony e Japan Studios non hanno annunciato nulla in merito.