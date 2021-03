Astro Bot Rescue Mission 2 uscirà su PlayStation VR2 per PS5?

Dopo il grande successo di Astro Bot Rescue Mission e Astro's Playroom, sono in molti a chiedersi quale sarà il futuro della serie, sopratutto considerando la volontà di Sony di ristrutturare i Japan Studio per puntare tutto su Team ASOBI.

Al momento Astro Bot 2 (o Astro Bot Rescue Mission 2) non è mai stato annunciato e non ci sono indizi reali riguardo l'esistenza di un sequel del celebre platform in Realtà Virtuale. Il robottino Astro è diventato una delle mascotte di PSVR e PlayStation 5 (come dimostra anche Astro's Playroom, gioco incluso in ogni console PS5 e PS5 Digital), sarebbe quindi poco logico non pensare ad una nuova avventura con protagonista questo personaggio.

L'eventuale lancio di Astro Bot Rescue Mission 2 potrebbe coincidere con il debutto di PlayStation VR 2 per PS5, a meno che Sony non stia pensando di produrre un gioco "tradizionale" anzichè un platform in Realtà Virtuale. Sono però tutte ipotesi non supportate da indizi reali, dal momento che nessun annuncio è giunto in merito. Certo la volontà di puntare forte sul Team ASOBI farebbe pensare alla necessità di spingere l'acceleratore sull'IP Astro Bot, ma nulla è stato ancora confermato ufficialmente.

Se siete interessati potete scaricare Astro Bot Rescue Mission gratis dal PlayStation Store come parte dell'iniziativa Play at Home insieme ad altri otto giochi per PS4 e PSVR come Abzù, Moss, Subnautica, Enter The Gungeon, Thumper e Rez Infinite.