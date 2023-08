Astro Bot Rescue Mission arriva su PS VR 2? Lo suggerisce un noto leaker

Stando agli indizi disseminati da Sony, sembrerebbe che un nuovo gioco di Astro Bot sia in fase di sviluppo. Non sappiamo ancora di cosa possa trattarsi nello specifico, tuttavia il noto leaker Shpeshal Nick ha fornito una possibile anticipazione.

Stando a quanto dichiarato dall'insider, il nuovo gioco potrebbe essere nient'altro che un port di Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR 2. Astro Bot è progressivamente diventato un personaggio sempre più iconico nell'universo di PlayStation, ed è evidente la volontà di Sony di puntare sul Team ASOBI, che sinora ha confezionato delle esperienze particolarmente apprezzate dai giocatori.

Il leaker ha così commentato, dopo aver appreso della registrazione di un nuovo marchio a tema Astro Bot da parte di Sony: "Non so se sia legato a questo, ma ho sentito che stanno sviluppando un port per PS VR 2 di Astro". Dopo essere già approdato sul visore di prima generazione di Sony, la possibilità di vedere il robottino anche su PS VR 2 potrebbe quindi essere concreta, e potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per incrementare la popolarità del brand. Tuttavia, come al solito, vi invitiamo a prendere con le dovute cautele la notizia, considerando anche che Nick Shpeshal non ha sempre indovinato le sue previsioni. Voi cosa preferireste? Un seguito per PS5 o un'esperienza pensata per la Realtà Virtuale?