Astro Bot Rescue Mission entra in fase Gold, pubblicato un nuovo diario di sviluppo

Tramite le pagine del Playstation Blog, poco fa Nicolas Doucet di Japan Studio Asobi! Team ha annunciato che Astro Bot Rescue Mission è entrato ufficialmente in fase Gold. Ciò vuol dire che il gioco è pronto, e il team può sfruttare queste ultime settimane che ci separano dal lancio per completare gli ultimi ritocchi.

Per celebrare l'occasione, Sony ha pubblicato su Youtube un nuovo diario di sviluppo in cui il creative director Nicolas Doucet, l'art director Sebastian Brueckner e il lead designer Gento Morita ci parlano delle caratteristiche del titolo, sottolineando l'importanza della realtà virtuale, che, fra le altre cose, permette ai giocatori di immergersi al meglio, calcolare con precisione le distanze fra le diverse piattaforme e interagire più approfonditamente con lo scenario. Astro Bot Rescue Mission è un platform in tre dimensioni concepito esclusivamente per Playstation VR che ci offrirà 26 livelli, tanti boss epici da sconfiggere, diversi livelli sfida e oggetti da collezionare. La data di uscita è fissata al 3 ottobre, quest'oggi Sony ha ufficialmente aperto i preordini sia per l'edizione fisica che per quella digitale. Per ulteriori dettagli e informazioni su Astro Bot Rescue Mission, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima a cura di Francesco Fossetti.