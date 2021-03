Astro Bot Rescue Mission è giocabile solo con PlayStation VR?

L’introduzione di PlayStation VR sul mercato dei visori dedicati alla realtà virtuale con un dispositivo utilizzabile direttamente su console ha contribuito in maniera importante alla diffusione di questa tecnologia in ambito videoludico, nonostante rimanga a tutt’oggi solamente una piccola nicchia all’interno dell’intero mercato.

Per spingere le vendite del suo visore Sony ha finanziato la pubblicazione di diverse esclusive per PlayStation VR, titoli che possono quindi essere giocati solamente utilizzando proprio il visore della casa giapponese.

All’interno della lunga lista di questi titoli figura anche Astro Bot Rescue Mission (ecco la nostra recensione di Astro Bot Rescue Mission per PSVR), un titolo platform che riprende ed espande l'universo dei piccoli robottini che abbiamo visto anche in Astro's Playroom per PlayStation 5. Astro Bot Rescue Mission è quindi un prodotto che può essere usufruito solamente da coloro che siano in possesso di una console PlayStation 4 e di un visore per realtà virtuale PlayStation VR, indispensabile per poter giocare.



Astro Bot Rescue Mission è gratis come parte dell'iniziativa PlayStation Play at Home, Sony regala ben dieci giochi questa primavera, oltre ad Astro Bot è possibile scaricare a costo zero anche giochi come Moss, Rez Infinite, Thumper, Subnautica, Abzù, Paper Beast e ad aprile arriverà anche Horizon Zero Dawn Complete Edition.