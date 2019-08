Astro Bot Rescue Mission: Sony sta regalando il gioco ad alcuni utenti PS4!

Secondo quanto segnalato su Reddit, sembra proprio che Sony abbia deciso di regalare l'apprezzato Astro Bot: Rescue Mission ad alcuni fortunati videogiocatori in possesso di Playstation 4.

La prima segnalazione giunge dall'utente del forum attivo sulla piattaforma con il nickname di "XarmtheinsaneX". Come potete infatti verificare in calce a questa news, il giocatore ha condiviso un post in cui segnalava di aver ricevuto il gradito omaggio tramite comunicazione via mail, alla quale si allegava un codice per poter riscattare gratuitamente il gioco su Playstation Store. Di conseguenza, invitava i giocatori interessati presenti sul forum a verificare l'eventuale ricezione dell'omaggio.



Nel thread, un altro utente, "spoonmaster", ha confermato di aver ricevuto il medesimo omaggio, pur non essendo in possesso di Playstation VR. Sembra dunque che l'iniziativa non coinvolga esclusivamente i giocatori PS4 in possesso della Realtà Virtuale targata Sony. Non è chiaro quali siano le aree geografiche coinvolte dalla promozione: nel dubbio, se vi sentite particolarmente fortunati, potreste prendere in considerazione di controllare le vostre caselle email!

Vi ricordiamo che Astro Bot: Rescue Mission è stato sviluppato da Japan Studio ed è stato eletto miglior gioco VR ai The Game Awards 2018. Sulle pagine di Everyeye, potete trovare la nostra recensione di Astro Bot Rescue Mission, realizzata da Marco Mottura.