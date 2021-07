Astro City Mini: disponibile su Amazon Italia con spedizione immediata

Segnaliamo questo articolo agli amanti dei retrogame e dei cabinati arcade da sala giochi: SEGA Astro City Mini è acquistabile in Italia grazie ad Amazon, che ci permette di acquistare la riproduzione in scala 1/6 dell'omonimo cabinato da sala di SEGA.

Fino a poco tempo fa non era possibile acquistare il prodotto in Europa in via diretta, era uscito solamente per il mercato americano e giapponese, di conseguenza era reperibile solamente su Ebay a prezzi maggiorati o su Limited Run Games con spese di spedizione molto alte.



Qui è possibile acquistarlo a 182,99 euro con spedizione immediata, l'articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon Italia, avremo quindi una garanzia totale per qualsiasi tipo di inconveniente o malfunzionamento.

Il mini cabinet include 37 diversi giochi, tutti targati SEGA, tra cui Alien Storm, Colums, Altered Beast e Fantasy Zone:

Alex Kidd The Lost Stars (with Stella)

Alien Storm

Alien Syndrome

Altered Beast

Arabian Fight

Bonanza Bros

Columns

Columns II

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Dark Edge

Dottori Kun (Dot Race)

Fantasy Zone

Flicky

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe Revenge of Death Adder

My Hero

Puyo Puyo

Puyo Puyo 2

Puzzle & Action Ichidant-R

Puzzle & Action Tant-R

Rad Mobile

Quartet 2

Scramble Spirits

Sega Ninja

Shadow Dancer

Shinobi

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Virtua Fighter

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III Monster Lair

Su Amazon è possibile acquistare anche SEGA Astro City Mini Gamepad a 49,99 euro, collegabile ad Astro City Mini per partite in multiplayer locale e preordinare SEGA Astro City Arcade Stick a 171 euro, con data di uscita prevista per il 24 luglio.