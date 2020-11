Astro's Playroom, l'accoglienza del gioco PS5 gratis: uno sguardo a Metacritic

Con la scadenza dell'embargo legato a PlayStation 5, le testate videoludiche internazionali hanno avuto modo di condividere le proprie considerazioni sulla next gen di casa Sony.

Contestualmente, i Redattori hanno avuto modo di rendere noti i propri giudizi su di una prima tornata di produzioni parte del catalogo della console next gen. Oltre alla recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, firmata per Everyeye dal nostro Francesco Fossetti, anche il coloratissimo Astro's Playroom è stato protagonista della giornata a tinte PlayStation 5. Il platform 3D dedicato al piccolo robottino e volto a presentare le potenzialità del DualSense è passato al vaglio della critica internazionale: per scoprire l'esito delle recensioni, possiamo dare uno sguardo ai risultati conseguiti su Metacritic.



Sulla nota piattaforma di aggregazione delle votazioni, Astro's Playroom si conquista un Metascore di 82/100, al quale hanno contribuito un totale di 42 recensioni. Nel momento in cui scriviamo, solo 7 di queste si collocano al di sotto dell'80/100, con la votazione più bassa che si attesta su 70/100. Sono invece una ventina i giudici compresi tra 80/100 e 85/100. I voti restanti si collocano al di sopra dell'86/100 con persino tre perfect score.



Per ogni dettaglio sul gioco incluso gratuitamente nella memoria di PlayStation 5, sulle pagine di Everyeye trovate ovviamente una ricca recensione di Astro's Playroom, a cura del nostro Marco Mottura.