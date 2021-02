Astro's Playroom si aggiorna su PS5: tutte le novità della patch 1.5

Dopo aver aperto una finestra sul futuro discutendo di sequel e DLC di Astro's Playroom, il Team Asobi pubblica un importante update che porta il frizzante platform in esclusiva PS5 alla sua edizione 1.5 o, più precisamente, alla versione 1.500.000.

Il rollout dell'aggiornamento sta già avendo luogo sulla console next gen di Sony e, come specificato dagli autori che hanno contribuito allo sviluppo di questo progetto sotto l'egida di Sony Japan Studio.

In base alle note che accompagnano la patch 1.5 di Astro's Playroom, gli esploratori di questo variegato microcosmo platform che celebra la storia delle console PlayStation con tantissime citazioni tra God of War e Uncharted dovrebbero riscontrare diverse novità.

Nella lista dei correttivi apportati dal Team Asobi trovano infatti spazio degli interventi per migliorare la stabilità e le prestazioni del titolo, garantendo così un'esperienza ludica più immersiva. L'update dovrebbe inoltre correggere i bug più fastidiosi segnalati dai giocatori, ivi compreso il tedioso problema che affliggeva i caricamenti del titolo in determinati frangenti dell'avventura.

