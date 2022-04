Astro's Playroom si aggiorna a sorpresa su PlayStation 5

Da quanto tempo non parliamo di Astro's Playroom su queste pagine? Da parecchio, ma effettivamente non c'è molto da dire... tuttavia oggi torniamo a parlarne perché Team Asobi ha pubblicato a sorpresa una patch per Astro's Playroom.

A segnalarlo è il "solito" PlayStation Game Size che conferma la pubblicazione dell'aggiornamento 01.700.000 a 340 giorni di distanza dalla distribuzione della patch precedente 01.600.000. Che cosa cambia con questo update? In realtà non lo sappiamo, l'aggiornamento pesa 158 MB e probabilmente include solamente migliorie alla stabilità e risoluzione di bug ma senza aggiungere nuovi contenuti.

Astro's Playroom è un platform 3D gratis preinstallato su PS5 e pensato per mettere in mostra le potenzialità del DualSense, permettendo ai neo utenti di PlayStation 5 di prendere confidenza con il controller. Il risultato è ottimo, come testimoniato anche dalla nostra recensione di Astro's Playroom per PS5, ma dobbiamo comunque ricordare come si tratti fondamentalmente di una tech demo e non di un gioco completo.

Dopo il grande successo di Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR, Team Asobi sta lavorando a nuovi giochi con il robottino Astro, la speranza dei giocatori è quella di poter vedere un sequel su PlayStation VR2 ma per il momento purtroppo tutto tace da parte di PlayStation Studios.