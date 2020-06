Astro's Playroom annunciato per PS5, gratis e progettato per il DualSense

Durante il ricco evento di evento di presentazione dei giochi per PlayStation 5 c'è stato spazio anche per l'annuncio di Astro's Playroom, nuovo platform sviluppato in sinergia dal Team Asobi di Japan Studio con protagonista il robottino che avevamo già avuto modo di conoscere il Astro Bot: Rescue Mission per PlayStation VR.

Astro's Playroom fungerà da perfetto punto d'ingresso nella next-gen, dal momento che sarà gratis e pre-caricato in tutte le PlayStation 5. L'avventura sarà composta da quattro mondi giocabili, studiati per mettere in risalto le caratteristiche distintive del controller DualSense, come il feedback aptico e grilletti resistivi. Il trailer dell'annuncio, che potete visionare in apertura di notizia, fornisce un'idea ben precisa di ciò che i giocatori si ritroveranno tra le mani quando accenderanno PlayStation 5.

Il filmato, in ogni caso, non fa alcuna menzione di eventuali funzionalità legate alla Realtà Virtuale, che invece caratterizzavano in toto Astro Bot: Rescue Mission, precedente lavoro del Team Asobi per PlayStation VR.