Astro's Playroom, autori a pieno ritmo: in arrivo il gioco più ambizioso di Team Asobi

Mentre si inizia a discutere di un possibile launcher PC a marchio PlayStation, entro i confini dei PlayStation Studios il (non più) piccolo Team Asobi continua a crescere.

All'epoca del lancio di Astro's Playroom, la software house rappresentava una divisione distaccata di Japan Studio, e contava all'incirca 35 dipendenti. In seguito al successo riscosso dal titolo incluso con PlayStation 5, Sony ha però deciso di investire maggiori risorse nel team creativo. Nel 2021, Team Asobi è così diventata una software house a tutti gli effetti, parte ovviamente della famiglia dei PlayStation Studios. Oggi, rivela lo Studio Head Nicolas Doucet, il team può contare sul talento di circa 100 sviluppatori.

Nel corso di una recente intervista, il director ha inoltre confermato di star lavorando per l'edificazione di un nuovo gruppo R&D. Il dipartimento di Ricerca & Sviluppo dovrebbe agevolare le attività condotte da circa 10 dipendenti di Team Asobi, al momento impegnati nell'identificazione delle "tecnologie di domani". Al contempo, gli autori di Astro's Playroom, conferma Doucet, non cessano di sperimentare con il DualSense di PS5. Il team, afferma lo Studio Head, sta infatti realizzando il suo gioco più ambizioso, descritto come "un titolo commerciale in piena regola".



