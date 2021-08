Astro's Playroom: un controller a tema per i nuovi dipendenti del Team Asobi, le immagini

Dopo lo strepitoso successo riscontrato da Astro's Playroom, il sorprendente titolo preinstallato sulle nuove PlayStation 5, il Team Asobi ha deciso di regalare un controller DualSense personalizzato ai propri dipendenti.

Il gioco incluso nella console next-gen di Sony era infatti stato sviluppato proprio con l'obbiettivo di mettere in mostra le nuove funzionalità del DualSense. Un nuovo dipendente del Team Asobi ha postato su Linkedln il dono di benvenuto ricevuto dallo studio, un controller personalizzato con i motivi di Astro's Playroom caratterizzato da una doppia colorazione bianca e blu elettrico con il piccolo protagonista del gioco nella parte centrale, il tutto accompagnato da un thermos a tema.

Jamie Smith, attuale responsabile del reparto animazioni, ha poi ricordato ai suoi followers che lo studio sta cercando nuove figure professionali da assumere per la sede di Tokyo in vista del nuovo progetto in lavorazione: il Team Asobi è infatti impegnato nello sviluppo di quello che sembra un action 3D per PlayStation 5 definito in vari annunci di lavoro come "il gioco più ambizioso" dello studio.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Astro's Playroom.