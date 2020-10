Astro's Playroom: le funzionalità del DualSense di PS5 nei video degli streamer giapponesi

In occasione dell'evento organizzato da Sony per la YouTube Gaming Week, alcuni streamer giapponesi hanno provato in anteprima PS5 e diverse demo di giochi che, come Astro's Playroom, accompagneranno il lancio della console nextgen.

Oltre all'action sci-fi GodFall, il protagonista indiscusso di questo appuntamento mediatico è stato appunto Astro's Playroom, il platform realizzato dal Team ASOBI interno a Sony Japan Studio per mostrare le funzionalità evolute del controller DualSense di PlayStation 5.

Con il contributo di youtuber come Akagami no Tomo no Game Jikkyou e Sannishow, abbiamo così potuto osservare in azione il robottino dell'esclusiva Sony che troveremo preinstallata in ogni PS5. Le attività da svolgere nei quattro mondi digitali di Astro's Playroom ci permetteranno di familiarizzare con le funzionalità del DualSense, come il feedback aptico, i grilletti adattivi, il microfono integrato, il touchpad, gli accelerometri e il giroscopio.

Grazie anche al Tempest Engine di PS5, il DualSense sarà poi in grado di "dialogare" con la console per armonizzare il sottofondo audio dei giochi nextgen che ne sfrutteranno tale funzione. Prima di lasciarvi ai video delle prove dal vivo condotte dai creatori di contenuti nipponici, vi ricordiamo che Astro's Playroom sarà disponibile in Italia dal 19 novembre in esclusiva su PS5.