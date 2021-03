Astro's Playroom:la colonna sonora del platform PS5 arriva questa settimana

Il compositore della colonna sonora di Astro's Playroom, Kenneth Young di AudBod Ltd, si affaccia sulle pagine del PlayStation Blog per raccontare la genesi della soundtrack del frizzante platform su PS5 e, per l'occasione, ne conferma l'imminente lancio sulle maggiori piattaforme di distruzione in streaming.

Nel celebrare l'uscita della colonna sonora digitale di Astro's Playroom alla fine di questa settimana, Young ha così invitato gli appassionati a dare un'occhiata al "dietro le quinte" del processo creativo di una delle tracce più rappresentative del suo lavoro, ovvero il brano della GPU.

Ad accompagnare il racconto dello sviluppo della soundtrack troviamo anche degli estratti, da ascoltare sul portale PlayStation di SoundCloud o direttamente dalle pagine del PS Blog, con materiale inedito della colonna sonora di Astro's Playroom.

Tra flauti di Pan ed effetti ricreati con sintetizzatori e campionamenti vari, la realizzazione della componente audio e musicale è avvenuta in parallelo con lo sviluppo del gioco vero e proprio: per Young, quindi, non è un caso se in molti passaggi della campagna si ha quasi l'impressione di venire risucchiati all'interno del gioco grazie, appunto, alla sinergia "naturale" tra il gameplay, l'audio e le dinamiche create dal controller evoluto di PlayStation 5.

L'uscita della colonna sonora dell'ultimo platform del Team Asobi è prevista per il 12 marzo. Nel frattempo, vi invitiamo ad approfondire questo e altri temi leggendo il nostro speciale dal prototipo del DualSense di PS5 ad Astro's Playroom.