Astro's Playroom, mondi, potenziamenti, end game: parla il Director del gioco PS5

Come ormai noto, ogni PlayStation 5 offrirà gratuitamente agli utenti Astro's Playroom, titolo preinstallato nella console, sviluppato da Asobi Team e volto a presentare le feature del nuovo controller Sony.

Nel corso di un'intervista concessa al magazine nipponico Famitsu, il Game Director Nicolas Doucet ha offerto qualche dettaglio aggiuntivo sul titolo. Oltre ad aver confermato la durata di Astro's Playroom e aver promesso una sorpresa a coloro che raccoglieranno tutti i collezionabili, l'autore ha infatti svelato che i giocatori si ritroveranno ad affrontare quattro mondi:

COOLING Resort;

GPU Jungle;

SSD Speedway;

MEMORY Sky;

In ognuno di questi, il nostro robottino potrà recuperare diversi potenziamenti, tra i quali un jet pack. Quest'ultimo dovrà essere controllato utilizzando i grilletti del DualSense, che trasmetterà la sensazione della spinta del propulsore al giocatore. Del resto, rivela Doucet, l'Asobi Team ha collaborato attivamente con Sony, offrendo il proprio supporto in fase di progettazione del pad. Il Director non ha inoltre nascosto il desiderio di proseguire la propria opera di sperimentazione sulle potenzialità offerte dal controller. Di recente, abbiamo potuto osservare l'hardware in azione, grazie alle prove di PS5 effettuate da YouTuber giapponesi.



Infine, si apprende che, una volta ultimato Astro's Playroom, sarà possibile accedere ad una serie di livelli speciali, il cui completamento sarà valutato in una classifica online.