Astro's Playroom: nuove sequenze di gameplay del gioco preinstallato su PS5

Allo scadere dell'embargo vi abbiamo proposto le prime foto dal vivo di PlayStation 5 e presto un video unboxing di PS5, adesso arrivano anche nuovi video gameplay di Astro's Playroom, il gioco preinstallato nella console Sony.

Testate internazionali come IGN USA, GameInformer, GamesRadar e canali come GameXplain e Kinda Funny Games propongono il gameplay del gioco in una serie di video della durata media di 15 minuti, filmati che permettono di approfondire le meccaniche di gioco e dare uno sguardo a questo progetto nato come tech demo per mostrare le potenzialità del controller DualSense.

Astro's Playroom durerà 4 o 5 ore stando alle parole del Game Director, il quale ha comunque promesso interessanti sorprese legate al gameplay e alla longevità, non si tratta di una semplice demo tecnica interattiva ma di un gioco completo, seppur ovviamente piuttosto breve.

