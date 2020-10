Astro's Playroom PS5: il gioco gratis del DualSense!

Preinstallato in tutte le PS5 che arriveranno sul mercato italiano il 19 novembre, questo platform è pensato per mettere in mostra le potenzialità del controller di nuova generazione.

Con le recenti video dimostrazioni di Astro's Playroom con gli streamer giapponesi, l'esclusiva PlayStation 5 del Team ASOBI ha confermato di trovarsi perfettamente a suo agio in un contesto ludico e contenutistico che si appoggia alle funzionalità evolute del controller nextgen di Sony.

Il nuovo platform realizzato in collaborazione con Sony Japan Studio, infatti, proverà a farci dimenticare il legame cementatosi negli anni con il DualShock 4 per traghettarci nella prossima generazione di console PlayStation attraverso una serie di attività incentrate sull'utilizzo "creativo" del DualSense.

In ciascuno dei quattro mondi digitali di Astro's Playroom troveremo una pletora di minigiochi e di sfide da completare sfruttando il feedback aptico, il touchpad, gli accelerometri, il giroscopio e i grilletti adattivi del pad nextgen di PS5. Più che un'esclusiva PS5, quindi, l'ultimo progetto del Team ASOBI ha tutto l'aspetto di un'esclusiva DualSense che non fa nulla per nascondere questa sua "vocazione". Fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo, se lo utilizzerete o meno per familiarizzare con il controller di PS5. Prima di lasciarvi al nostro nuovo video, vi ricordiamo che su queste pagine trovate le ultime parole pronunciate dal Direttore del Team ASOBI su endgame e potenziamenti di Astro's Playroom.