Astro's Playroom su PS5, ma non solo: Astrobot 'tornerà presto', la promessa del team

Dopo aver conquistato gli appassionati di Realtà Virtuale con Astrbot: Rescue Missioni, il piccolo robottino di Team ASOBI si prepara a inaugurare la console Sony di prossima generazione.

Come noto, infatti, la nuova produzione della software house, Astro's Playroom, sarà inclusa in maniera completamente gratuita in ogni unità di PlayStation 5. Con l'obiettivo di sfruttare a pieno le feature del nuovo controller DualSense, il titolo è stato in sviluppo per oltre due anni. Alla vigilia del lancio, gli autori hanno voluto indirizzare un messaggio ai videogiocatori, nel quale hanno voluto ricordare come Astro's Playroom sia un omaggio alla storia PlayStation, con il brand che ha ormai festeggiato il proprio venticinquesimo anniversario.



Nel salutare la community, tuttavia, il team sembra offrire un teaser legato a nuovi progetti in cantiere per Atrobot: "Noi del Team ASOBI ci siamo divertiti moltissimo a sviluppare questo gioco. È pre- caricato su ogni PS5, quindi significa che è un regalo che abbiamo pensato per te e per tutta la straordinaria community PlayStation. Non saremmo qui senza di te e volevamo dimostrarti quanto abbiamo apprezzato il tuo sostegno. Astro tornerà a breve con tante altre novità. Fino ad allora, divertiti con la tua PS5 e, soprattutto, resta al caldo e al sicuro!"



In attesa di saperne di più, trovate tutti i dettagli sul gioco nella recensione di Astro's Playroom redatta dal nostro Marco Mottura.