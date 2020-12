Astro's Playroom su PS5 tra sequel e DLC: ne parla Sony Japan Studio

Nel corso dell'ultima intervista concessa a EDGE, il boss di Sony Japan Studio, Nicolas Doucet, ha discusso dell'accoglienza ricevuta da Astro's Playroom su PS5 e del possibile sviluppo di sequel e DLC da parte del Team Asobi.

Il massimo esponente della sussidiaria dei PlayStation Studios sottolinea come "fino ad ora abbiamo ricevuto un riscontro molto positivo dai media e ne siamo davvero felici. Ma, per quanto riguarda il futuro, molto dipenderà dall'esperienza dei consumatori. Penso che abbiamo bisogno di sentire il loro parere prima di pensare a ciò che verrà in futuro".

Il boss della software house che ha collaborato attivamente con il Team Asobi per concretizzare la visione nextgen di Astro's Playroom spiega inoltre che "in questo momento, non ci sono piani per estendere l'esperienza di Astro's Playroom ma, ancora, penso che tutto dipenderà dalla popolarità del gioco. Se le persone si divertiranno con il gioco, se il nostro personaggio diventerà celebre allora quella di un sequel o di un'espansione potrebbe essere una strada da seguire".

L'eventuale sviluppo di un seguito di Astro's Playroom o di una serie di contenuti aggiuntivi per il titolo preinstallato in ogni PS5, però, non dovrà prescindere dalla volontà del team Asobi di innovare con il DualSense, come rimarca lo stesso capo di Sony Japan Studio nel precisare che "il team Asobi cerca sempre di perseguire nuove idee legate alla tecnologia, quindi ci sono molte cose che vogliamo creare insieme a loro per sfruttare il DualSense. Certo, se mentre realizzeremo questi prototipi uno di essi si rivelerà essere un'idea perfetta per un gioco a sé stante, allora potremmo sempre decidere di seguire quella strada. Quindi sì, potremmo concretizzare un'idea o l'altra, ma in questo momento non saprei dire a quale delle due siamo più vicini".

Se volete saperne di più sull'ultima fatica digitale del Team Asobi e Sony Japan Studio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Astro's Playroom come festa del DualSense di PS5.