Astro's Playroom su PS5, svelati dettagli e durata: il team promette una sorpresa

In attesa del debutto di PlayStation 5, emergono alcuni interessanti dettagli sulla prossima avventura del robottino di casa Asobi Team, grazie a un'intervista pubblicata dalla redazione di Famitsu, noto magazine nipponico.

La chiacchierata con gli autori di Astro's Playroom è stata parzialmente tradotta dalla community di ResetEra, che ne ha così diffuso alcuni contenuti. Tra questi, troviamo la conferma di quella che sarà la durata del videogioco, che, lo ricordiamo, sarà disponibile gratuitamente come titolo preinstallato in ogni PlayStation 5. La produzione dovrebbe tenere occupati i giocatori per circa quattro o cinque ore, in un viaggio che non mancherà di riservare sorprese.

La software house conferma infatti che Astro's Playrooom includerà moltissimi omaggi all'universo PlayStation, inseriti allo scopo di celebrare in-game i 25 anni di PlayStation. Questi ultimi saranno presenti in forma di collezionabili, oggetti e parti di puzzle da raccogliere, per un'attività che promette di suscitare divertimento nei giocatori più maturi. A quanto pare, però, vi è un ulteriore dettaglio interessante: a coloro che raccoglieranno tutti gli omaggi, il team promette una sorpresa speciale. Al momento, Japan Studio afferma di non poter scendere nel dettaglio: di cosa pensate possa trattarsi?



Dopo il successo di Astrobot: A Recue Mission per PlayStation VR, il robottino di Asobi è pronto per un nuovo viaggio, volto a presentare al pubblico le potenzialità del nuovo DualSense.