Astro's Playroom, Recensione 4K: il DualSense sfodera i muscoli!

Astro's Playroom è il gioco gratis preinstallato in ogni PlayStation 5 e, a differenza di quanto si possa pensare, non si tratta di una banale tech demo ma di una gradevole esperienza che funge da vetrina per sfoggiare le funzionalità del nuovo controller: il DualSense.

Il gioco non è solo un interessante platform, ma è anche un tributo alla storia di PlayStation, dal momento che contiene numerose citazioni alle console del passato e alle proprietà intellettuali che meglio hanno rappresentato le console Sony nel corso delle ultime generazioni (God of War, The Last of Us e tante altre). Se volete scoprire tutto su questa interessante esperienza confezionata dal team Asobi per Sony, potete quindi dare un'occhiata alla nostra Video Recensione in 4K che abbiamo da poco pubblicato sul canale YouTube di Everyeye. Come al solito, chi ha intenzione di approfondire il nostro parere sul gioco può anche procedere con la lettura della recensione di Astro's Playroom a cura di Marco Mottura.

Prima di lasciarvi alla Video Recensione 4K di Astro's Playroom, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di PlayStation 5 con tutte le informazioni su temperature, rumorosità e interfaccia utente.